Kunstausstellung: Hommage an Hermann Daur

Die Ausstellungen

Im Markgräfler Museum Müllheim wird der Künstler vom 9. März bis 27. April unter dem Titel „Kleine Bilder aus dem Leben neben der Kunst: Hermann Daur als Postkartenzeichner“ beleuchtet. Vernissage ist am Sonntag, 9. März, um 11.15 Uhr.

In der Dorfstube Ötlingen geht es vom 6. April bis 26. Oktober um Hermann Daur als Maler und Mensch in Ötlingen. Vernissage ist am Sonntag, 6. April, um 14 Uhr. Daur hat deutliche Spuren in Ötlingen hinterlassen. Im Sommer 2024 bekam der Verein die Möglichkeit, bei einem renommierten Stuttgarter Auktionshaus ein Bild von Daur zu ersteigern. Dieses Werk aus schwäbischem Schlossbesitz war viele Jahre nicht zugänglich und wird nun zum Anlass des Festjahres der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Im Heimat- und Keramikmuseum in Kandern steht die Sonderausstellung vom 6. April bis 26. Oktober unter dem Titel „vom Sammeln“. Vernissage ist am Samstag, 29. März, 14 Uhr.