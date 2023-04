Kunstausstellung Keine Ermittlungen nach Antisemitismus-Eklat zur documenta

StA: Störung des öffentlichen Friedens kaum nachzuweisen

In einer 20-seitigen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hieß es unter anderem, der Umstand, dass das Großgemälde von Taring Padi bereits im Jahr 2002 im asiatischen Kulturraum entstanden sei und zuvor in anderen Ländern ausgestellt war, spreche "eher dagegen, dass ein Bezug zur inländischen jüdischen Bevölkerung intendiert war", auch wenn sich Teile der hiesigen Bevölkerung - etwa in Deutschland lebende Juden - dem Staat Israel "aus nachvollziehbaren Gründen in besonderer Weise verbunden fühlen", so die Behörde.