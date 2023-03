Kunstausstellung Kreative Vielfalt im Emilienpark

Die Veranstalter wollten damit vor allem das künstlerische Arbeiten im Rahmen der VHS-Kursangebote ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Daneben präsentierten sich das Emilianum und die alte Trotte an der Schlossgasse als ideale Umgebung, um den Besuchern die verschiedensten Ausprägungen künstlerischen Wirkens näher zu bringen. Entsprechend groß war der Zuspruch zur Ausstellung, an der sich mehr als 30 Künstler beteiligten und ihre in Kursen der VHS kreierten Werke der Öffentlichkeit zugänglich machten.