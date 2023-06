Kunstmarkt Rekordpreis für Gustav Klimts "Dame mit Fächer"

"Das ist natürlich ein verrückter Preis", sagte Klimt-Experte Tobias Natter am Mittwoch in Wien über die Rekorde, die das Frauenbildnis am Vortag bei der Versteigerung brach. Erklärbar sind die hohen Preise für die Werke von Klimt (1862 - 1918) laut Natter jedoch sehr wohl - unter anderem mit Klimts Schlüsselrolle im Wien der Jahrhundertwende und mit Entwicklungen des Kunstmarktes.

Eine "zehnminütige Bieterschlacht"

Wie das Auktionshaus Sotheby's am Abend mitteilte, ist noch nie bei einer Versteigerung in Europa so viel für ein Kunstwerk bezahlt worden. Der bisherige Rekord in Europa lag bei 65 Millionen Pfund für eine Skulptur des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti, die 2010 in London versteigert wurde. Gleichzeitig ist es das höchste Gebot, für das je ein Klimt-Gemälde unter den Hammer kam. Der Rekord lag bislang bei 104,6 Millionen US-Dollar (95,4 Millionen Euro) für "Birkenwald". Das Bild aus der Sammlung des Microsoft-Mitgründers Paul Allen wurde vorigen November in New York verkauft. Nach unbestätigten Medienberichten wurden jedoch in privaten Verkäufen für Klimts "Wasserschlangen II" und "Porträt Adele Bloch-Bauer I" noch weit höhere Summen erzielt.