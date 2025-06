Kunstmuseum Basel: Werk ist nach mehr als 100 Jahren wieder zu sehen

„Tanz im Varieté“ aus dem Jahr 1911 galt jahrzehntelang als verschollen. Zuletzt war es 1923 in einer Ausstellung in Berlin zu sehen. Danach war es nur noch als Schwarz-Weiß-Abbildung bekannt, bis es an der Auktion bei Ketterer Kunst in München zur Versteigerung kam und von der Stiftung Im Obersteg erworben wurde. Nun wird es zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren wieder der Öffentlichkeit präsentiert.

Laut der Mitteilung ist das Werk Kirchners Hommage an das Goldene Zeitalter der Unterhaltungskünstler vor dem Ersten Weltkrieg. Der gezeigte „Cakewalk“ entstand während der amerikanischen Sklaverei. Dabei machten sich die versklavten Schwarzen in Wettbewerben über die Tänze der weißen Herrschaft lächerlich, das Siegerpaar erhielt einen Kuchen, heißt es.