In den vergangenen Wochen hatten die beiden Weiß-Schwestern sowohl bei den Badischen Meisterschaften als auch beim BW-Cup-Finale am vergangenen Sonntag in Öschelbronn etwas Pech – eine kleine Unsicherheit kostete wertvolle Punkte. „Wenn wir an diesen Übungen noch etwas feilen, dann ist ein Podiumsplatz wirklich möglich“, zeigt sich Vater und Trainer Reinhard Weiß dennoch optimistisch. „Die beiden sind gut vorbereitet, fahren stabil und harmonieren hervorragend – das ist in dieser Disziplin entscheidend.“