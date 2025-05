Kunstradsport: Letzte Generalprobe gelingt

Bevor es für die Kunstradsportler des RSV Herten am 25. Mai in der Brombacher Sporthalle um die Badischen Meisterschaften geht, stand zuerst der zweite Durchgang des Bezirkspokals vor der Tür. In Lottstetten zeigten sich die Akteure in beachtlicher Form und sendeten ein ermutigendes Zeichen an das Trainerteam.