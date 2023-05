Am vergangenen Sonntag fanden die Badischen Meisterschaften der Schülerinnen und Schüler im Kunstradfahren in Gutach statt. Die Veranstaltung lockte zahlreiche talentierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus ganz Baden an, darunter auch Vertreter des Bezirks Hochrhein. Insgesamt sechs Sportlerinnen des Bezirks stellten sich der Herausforderung und kämpften um die begehrten Meistertitel.