Kunstradsport: Wirth erfüllt Erwartungen

Im Feld der 20 Starterinnen war Wirth mit ihrer Punktzahl auch auf dem achten Platz eingereicht. Sie fuhr ihre Kür sehr sauber und konzentriert. Am Schluss fehlten Caroline Wirth lediglich zwei Sekunden, um die letzte der 30 Übungen, die in fünf Minuten gefahren werden müssen, komplett zeigen zu können. An der Platzierung hätte dies jedoch nichts geändert, denn fast alle Juniorinnen zeigten zum Saisonabschluss eine gute Kür.

Mit 122,01 Punkten verpasste sie ihre persönliche Bestleistung von 124,81 nur knapp. Dies war die zweitbeste Leistung in diesem Jahr. Sie bewies große Nervenstärke.