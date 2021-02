Kunststoffkonzern Covestro rechnet mit deutlich besseren Geschäften

Das Covestro-Geschäft gehörte einst zu Bayer - die beiden Firmenzentralen sind in Leverkusen nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Bayer brachte die Sparte 2015 an die Börse und gab seine Anteile schrittweise ab. Heute beschäftigt Covestro weltweit 16 500 Menschen, davon mehr als 7000 in Deutschland. Große Standorte im Inland sind die rheinischen Werke in Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen sowie in Brunsbüttel bei Hamburg. 2020 baute das Unternehmen 700 Stellen ab, dieses Jahr sollen weitere 400 Arbeitsplätze wegfallen. Etwa die Hälfte der Jobkürzungen entfallen nach Firmenangaben auf Deutschland.

Die Kunststoffe von Covestro werden in zahlreichen Produkten verarbeitet - die weichen Schaumstoffe beispielsweise in Matratzen, Autositzen und Sofas und die harten Schaumstoffe als Isoliermaterial in Kühl- und Gefrierschränken sowie in Häuserfassaden. Andere Substanzen - sogenannte Polycarbonate - werden für Autoscheinwerfer und Handy- oder Laptop-Gehäuse genutzt. Lacke, bei denen Covestro die Grundstoffe liefert, sollen Autos und Möbel kratzfest machen.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-556687/2