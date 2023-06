Kunstturnen, Bezirksliga Steinenerinnen überlegen

Für die bereits gestartete Bezirksliga trainierten die Mädels des TVS immens, um die geforderten Elemente an den vier Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden sicher und fehlerfrei zu präsentieren.

Die Bezirksliga startete in Wolfenweiler-Schallstadt. Die Steinenerinnen trafen auf Gastgeber TV Wolfenweiler-Schallstadt, den SV Istein, TV Lenzkirch und TV Steinen. Die TVS-Riege konnte alle Übungen am Sprung, Barren, Balken und Boden fehlerfrei und mit hohen Endwertungen bestätigen. Am Ende setzte sich der TV Steinen mit 153,5 Punkten klar gegen die Konkurrenz durch. Der zweite Bezirksliga- Wettkampf ging in Istein über die Bühne. Mit einem Abstand von über sechs Punkten gewann der TV Steinen (149,00 Punkten) vor dem TV Haslach (142,95) und dem TV Wyhl (129,85).