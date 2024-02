Kunstturnen: Mit viel Schwung und Motivation in die Saison

Die Riege hatte sich erst im vergangenen Jahr wieder neu formiert, wagte den Neuanfang in der Bezirksliga. Sieben Jahre war es um das Kunstturnen der Herren im Dreiländereck ruhig geworden. Doch Bär wollte es noch einmal wissen und formierte im vergangenen Jahr eine neue Mannschaft mit Turnern aus der Region. Und der ESV Weil wurde für den Mut belohnt. Denn die Herren belegten in der Saison 2023 auf Anhieb den zweiten Platz in der Bezirksliga, stiegen als Vizemeister auf in die Landesliga Süd.

Hier soll nun am Sonntag (14 Uhr) ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Beim Verbandsliga-Absteiger WKG TT Freiburg/Schonach wartet gleich der erste Gradmesser auf die Weiler Riege. Die tritt im Vergleich zum Vorjahr personell unverändert an, hat sich aber sportlich in der Zwischenzeit weiterentwickelt.