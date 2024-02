Man nennt ihn den Pionier der Zauberkunst in der Schweiz und auch international gilt er als einer der besten magischen Entertainer unserer Zeit. „Magrée“ alias Marcel Grether ist die Ausnahmeerscheinung in der Welt der Zauberkunst. Er bereiste die ganze Welt und hat sein Publikum überall mit riesigen und ganz nahen magischen Illusionen verzaubert. Er war Stargast in 200 TV-Shows, ist mehrfacher Schweizer Meister und produzierte als erster Schweizer Magier in Las Vegas seine abendfüllende Show. Nun kommt er mit seiner aktuellen Show „Magic Moments live on stage 2.0” am Freitag, 1. März, erstmals ins Festspielhaus Badenweiler. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind von 49 bis 69 Euro im Vorverkauf unter der Hotline 07632/824 35 23, online unter www.festspielhausbadenweiler.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.