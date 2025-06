Nicht wenige Verkehrsteilnehmer traten beim Passieren der Mauchener Gasse angesichts dieses knallpinken alten VWs mit niederländischem Kennzeichen spontan auf die Bremse: Auf dem Dach hielt sich ein überdimensioniertes Spinnentier mit lachendem Gesicht samt einer weiteren Kleinausgabe fest, auf der Haube – mit Spinnennetzdekor überzogen – prangte ebenfalls eine Spinne. Ein Blick auf die Haube des Fahrzeugs und die Fahrertür offenbarte, dass der Fahrer Teilnehmer der „Carbage Run 2024, England-Wales“ gewesen war, also von „Europe’s biggest and craziest Road Trip Event“, so die Eigenwerbung. Das Wort „Carbage“ setzt sich zusammen aus „Car“ (Auto) und „Garbage“ (Müll oder Schrott). Teilnehmen darf man mit einer noch straßentauglichen Rostlaube, die unter 1000 Euro wert sein und mindestens 20 Jahre auf dem Buckel beziehungsweise auf der Karosserie haben muss.