Kurpark: Rock- und Blues-Perlen erklingen

In diesem Jahr sammelt die Band Spenden für den Verein „Intensivkinder Heldenhaft“ und hofft, dass eine große Summe für die Einrichtung „Kinderzuhause Lebensraum“ zusammen kommt. Diese Einrichtung befindet sich seit Jahresbeginn im ehemaligen Hotel Ambiente am Akazienweg in Bad Bellingen. Dort werden schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre rund um die Uhr betreut (wir berichteten). „Wir wollen den Förderverein, dessen Vorsitz unser Bürgermeister Casten Vogelpohl inne hat, unterstützen“, kündigt die Gruppe an.

Vier Musiker spielen auf

Sie besteht aus Thomas Schlager aus Bad Bellingen (Gitarre, Gesang), Stefan Escher aus Bad Bellingen (Gesang, Gitarre, Bluesharp), Günther Schmidt aus Schliengen (Bass, Gesang) und Jörg Schmucker aus Seefelden (Schlagzeug, Management).