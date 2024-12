Ungewöhnlicher Modus

Bei großen Titelkämpfen wie den Olympischen Spielen, bei denen Wellbrock in diesem Sommer in Paris enttäuschte, finden normalerweise erst Vorläufe statt, in denen sich die Sportler für ein Finale qualifizieren können. Bei der WM auf der 25-Meter-Bahn ist das diesmal anders. Das Rennen wird direkt als Entscheidung in mehreren Zeitläufen ausgetragen.

Weil Wellbrock zuletzt keine Kurzbahnrennen geschwommen ist und daher keine schnelle Meldezeit vorweisen konnte, war er bereits am Vormittag gefordert. In der zweiten Session des Tages sind dann die Schwimmer mit den besten Meldezeiten dran. Gespannt zuschauen wird dann auch Sven Schwarz: Der 22-Jährige schwamm am Vormittag die zweitschnellste Zeit und hat damit ebenfalls Medaillenchancen.