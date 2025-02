Kutschenwelt in Riehen: Ausstellung zum Anfassen und Nutzen

Foto: Historisches Museum Basel

Der Plan, die Kutschen ab 2026 in der historischen Schenkelscheune im Riehener Sarasinpark unterzubringen, wurde nun aus finanziellen Gründen aufgegeben. Ein Teil der Spenden sei unter anderem an die Baubewilligung für den Umbau geknüpft, andere Mittel seien bereits für Architekturgutachten, Planung, Miete und Ausstellungskonzept ausgegeben worden. Der Vorstand des Vereins hatte auch eine kleinere Variante geprüft, sei aber zum Ergebnis gekommen, dass dies den eigenen Ansprüchen an eine Erlebniswelt nicht genügt.