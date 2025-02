In Gedenken an den in der vergangenen Woche gestorbenen Nationalspieler Tobias Eder fand vor dem Match eine Schweigeminute statt. Zudem spielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit einem Trauerflor. Eder starb am vergangenen Mittwoch mit 26 Jahren nach einer Krebserkrankung.

Schneller Rückstand

Auf dem Eis lag das Kreis-Team mit elf Debütanten bereits nach 55 Sekunden zurück. Sebastian Cederle war für die Gastgeber früh erfolgreich und erhöhte wenige Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs (25. Minute). In seinem ersten Länderspiel war der 24-Jährige auch für das 0:3 verantwortlich (32.).