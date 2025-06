Lärmschutz für Anwohner: Tempo 70 kommt auf der „Zollfreien“

Ein früherer Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung war 2020 den Angaben der Stadtverwaltung zufolge von der zuständigen Behörde, dem Verkehrsreferat im Regierungspräsidium Freiburg, abschlägig beschieden worden. Hinzuzufügen sei, merkte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker an, dass sich 2023 die Berechnungsmethoden geändert hätten und die Berechnung nun nach einer anderen Methode erfolgt sei als damals. So erklärt sich auch das anderslautende Ergebnis der Berechnung.

Einspruch und Zustimmung

Einspruch gegen die geplante Anordnung legte Gemeinderat Axel Schiffmann (Unabhängige Freie Wähler – UFW) ein. „Ich finde die Regelung nicht geglückt“, sagte er. Man habe viele Millionen Euro in eine Umgehungsstraße investiert. Nun werde deren Leistungsfähigkeit reduziert, und dass, obwohl es an der Strecke weder Fußgänger- noch Fahrradüberwege gebe. Die Straße werde ohnehin weniger genutzt als erhofft, nun laufe man Gefahr, dass noch weniger sie nutzen und möglicherweise lieber gleich durch den alten Weiler Ortskern fahren. Der „Störeffekt“ durch einige Raser, insbesondere nachts, lasse sich indessen durch die neue Regelung nicht verhindern. Mit einer Begrenzung auf 80 Stundenkilometer erziele man nicht den gleichen Effekt, machte Bürgermeister Wehrle deutlich. Außerdem: der errechnete Zeitverlust entlang der ganzen Strecke betrage lediglich 28 Sekunden.

Feste Blitzer installieren

Wesentlich positiver wurde die Neuerung von anderen Gemeinderäten aufgenommen. „Ich finde gut, dass sich endlich etwas tut“, betonte Thomas Harms (FDP). Dem schloss sich Thomas Bayer (Grüne) an: „Der Lärmaktionsplan gibt uns das Werkzeug für eine solche Maßnahme in die Hand und sie haben das Werkzeug gut genutzt“, lobte er Oberbürgermeisterin Diana Stöcker. Nicht nur wegen des Lärms sondern auch wegen der Gefahren sei er für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ergänzte Hanspeter Wöhrle (AfD), der an dieser Stelle bereits selbst von einem Frontalunfall betroffen war. Er sei aber gegen das Überholverbot, denn er wolle nicht hinter einem Auto hertuckern, das mit Tempo 30 unterwegs ist.