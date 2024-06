Lärmschutzwand am Hornacker Grenzach: Auf Anwohner kommen Kosten zu

Um möglichst gerecht vorzugehen, hat der Gemeinderat am Donnerstagabend eine sogenannte Zuordnungssatzung beschlossen. Diese legt fest, welche Grundstücke als Nutznießer der neuen Schutzwand definiert werden. Mittels Gutachten wird darin erfasst, wer in welchem Umfang, in welcher „Intensität“ Vorteile von der Lärmschutzwand hat. Zusammengefasst: In den Häusern direkt in der ersten Reihe am Hornacker wird es deutlich leiser als in der Reihe dahinter zum Gisiweg hin.

Benz: „Haben als Gemeinde keinen Spielraum“

Dass Erschließungsbeiträge für den Bau der Wand erhoben werden müssen, sei unbestreitbar, stellte Bürgermeister Tobias Benz klar. Dies sei im Gesetz exakt geregelt. Gleichwohl wisse er, „dass niemand gerne Erschließungsbeiträge bezahlt“. „Es gibt keinen Ermessensspielraum“, führte der als Fachmann hinzugezogene Rechtsanwalt Niels Kadisch aus. Mithilfe der Zuordnungssatzung werde das Abrechnungsgebiet klar definiert. Gleichzeitig müsse die „Intensität des Vorteils“ in dieser Satzung abgebildet werden. Das Berechnungsverfahren sei hochkompliziert und „der Versuch eines vorteilsgerechten Ausgleichs“. Die Berechnung der individuellen Beitragshöhen für die Betroffenen sei aber noch keine Beitragserhebung, stellte Kadisch klar.