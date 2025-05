Lage im Überblick Israel lässt weitere Hilfe nach Gaza - Verteilung ungewiss

Israel will nach eigenen Angaben eine Hungersnot in dem großflächig zerstörten Küstengebiet verhindern, wo es den Menschen nach mehr als anderthalb Jahren Krieg an so gut wie allem fehlt. In den noch funktionsfähigen Krankenhäusern mangelt es selbst an Skalpellen, wie die britische Chirurgin Victoria Rose im "heute Journal" des ZDF sagte. Auch Anästhetika fehlten: "Wenn wir operieren, dann halten andere Mediziner diese Patienten fest." Viele könnten nicht betäubt werden, sagte die Ärztin. "Es ist wirklich barbarisch."