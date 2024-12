Lage im Überblick Luftangriffe im Jemen - Raketenalarm in Israel

Die wie die Hisbollah vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen zeigte sich derweil entschlossen, ihre Angriffe auf Israel fortzusetzen, "bis die Aggression gegen Gaza aufhört und die Belagerung aufgehoben wird", hieß es in einer Erklärung der Miliz. Auch ihre Angriffe auf Schiffe mit Verbindung zu Israel und seinen Verbündeten sind Teil ihres Kampfes. In der Nacht heulten in Dutzenden israelischer Städten, darunter auch im Raum Jerusalem sowie am Toten Meer, wieder die Warnsirenen. Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete sei noch vor den Landesgrenzen abgeschossen worden, teilte die israelische Armee mit.

Huthi-Miliz will Israel weiter beschießen

Erst am Vortag war eine Rakete aus dem Jemen abgefangen worden, wobei nach Informationen der "Times of Israel" dabei auch eine Batterie des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD zum Einsatz kam. Es sei das erste Mal gewesen, dass das System zum Einsatz gekommen sei, seit es im Oktober von Israels wichtigstem Verbündeten USA in dem Land stationiert wurde. Das System gehört zu den modernsten Raketenabwehrsystemen der Welt.

Vor dem nächtlichen Raketenalarm in Israel waren erneut militärische Einrichtungen der Huthi im Jemen Ziel von Luftangriffen geworden. Während die Miliz von Angriffen der USA und Großbritanniens sprach, gab es aus Washington oder London zunächst keine Bestätigung dafür. Aus israelischen Militärkreisen hieß es, die eigene Luftwaffe sei nicht beteiligt gewesen.

Israels Militär hatte erst am Donnerstagabend nach wiederholten Angriffen der Huthi deren Infrastruktur im Jemen attackiert. Auch der internationale Flughafen Sanaa wurde getroffen. Bei den Luftangriffen wurden nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 40 verletzt.