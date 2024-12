Lage im Überblick Netanjahu droht den Huthi im Jemen mit härterer Gangart

Außenminister Fidan sagte, die Kurdenmiliz YPG in Syrien stelle aus Sicht der Türkei eine Bedrohung dar und forderte erneut, dass sich die Miliz auflösen müsse. Ankara sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Die USA unterstützen wiederum die YPG als ihren Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Kein Ende des Blutvergießens in Gaza

Im Gazastreifen griff das israelische Militär Ziele in der humanitären Zone al-Mawasi nahe Chan Junis an. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet worden, berichtete ein lokaler Reporter des arabischen Fernsehsenders al-Dschasira. Das israelische Militär teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass der Angriff einem Hamas-Kämpfer gegolten habe, der in der humanitären Zone aktiv gewesen sei.

In der Zeltstadt al-Mawasi leben Palästinenser, die vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens geflohen sind. Nach UN-Angaben drängen sich auf dem 41 Quadratkilometer großen Landstrich bis zu 34.000 Menschen pro Quadratkilometer zusammen. Bei weiteren Angriffen an verschiedenen Stellen des Gazastreifens wurden am Sonntag nach palästinensischen Medienberichten rund 30 Menschen getötet.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker palästinensischer Terroristen aus dem Küstengebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel mit 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten. Seither kämpft Israel gegen die islamistische Hamas in Gaza, wo nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 45.000 Menschen getötet wurden.