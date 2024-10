Lage im Überblick Ramstein-Treffen: Selenskyj rechnet mit historischer Woche

Kiew - Mit Blick auf das bevorstehende Treffen der Ukraine-Partner in Ramstein erwartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine historische Woche. Sowohl die Ukraine als auch die USA und weitere Partner bereiteten für dieses Treffen am 12. Oktober "bedeutende Entscheidungen" vor, berichtete Selenskyj in seinem abendlichen Videobeitrag. "Diese Woche kann positiv für unsere Verteidigung sein, für unsere Vision, wie der Krieg enden soll."