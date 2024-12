Lage im Überblick Scharfe Warnung Israels an Huthi - Neuer Raketenbeschuss

Die Hamas teilte im Telegram-Kanal der Al-Kassam-Brigaden -dem militärischen Arm der Islamistenorganisation - mit, in Beit Hanun habe man ein gepanzertes Fahrzeug der israelischen Armee zerstört und eine ungenannte Zahl an israelischen Soldaten getötet und verwundet. Bei einem weiteren Angriff in Dschabalia seien zudem fünf weitere israelische Soldaten getötet worden. Die Angaben der Hamas ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

WHO-Chef fordert Freilassung von Krankenhausleiter

Das israelische Militär gab seinerseits bekannt, dass es bei einem nächtlichen Einsatz in der Nähe von Dschabalia "mehrere Terroristen" getötet und festgenommen habe, als diese versuchten, "zu fliehen, Täuschungsmanöver durchzuführen und Hinterhalte zu legen". Die Aktion sei nach einem gezielten Einsatz gegen eine Hamas-Kommandozentrale im Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia erfolgt. Dabei waren nach Angaben der israelischen Armee "mehr als 240 Terroristen" festgenommen sowie 20 "ausgeschaltet" worden.

Unter den Festgenommenen befindet sich auch der Leiter der Klinik. Hussam Abu Safeia müsse sofort auf freien Fuß gesetzt werden, forderte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf X. Die Hamas nutze die Klinik für militärische Zwecke und als Versteck, lautete der Vorwurf der Armee. Das Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah teilte unterdessen mit, ein weiterer Säugling in Gaza sei an Unterkühlung gestorben.