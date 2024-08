Lage im Überblick Selenskyj: Haben eine Million Drohnen bestellt

Von ukrainischer Seite verlautete, dass die russischen Streitkräfte "erhebliche Verluste" erlitten hätten. Unter anderem sei ein russischer Kampfhubschrauber Ka-52 "Alligator" abgeschossen worden. Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten nicht unabhängig überprüft werden.

In sozialen Medien in Russland kursierten Berichte über Kämpfe und den Einsatz von Kampfflugzeugen. Eine Videoaufnahme zeigte einen ausgebrannten Tankwagen an einem Straßenrand, allerdings ohne Ortsangabe.

Russen rücken in Ostukraine weiter vor

Russische Truppen rückten unterdessen in der Region Donezk in der Ostukraine weiter vor. Wie der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State berichtete, sei die Ortschaft Nju-Jork (New York) bereits zum Teil unter der Kontrolle russischer Einheiten. Unter anderem sei bereits die russische Flagge über dem Schulgebäude im nordwestlichen Teil der Ortschaft gehisst worden.