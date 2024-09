Lage im Überblick Selenskyj will den Russen echtes Bild vom Krieg verschaffen

Akute militärische Fragen dürften nicht außer Acht gelassen werden, sagte der Präsident. "Natürlich bereiten wir uns auch auf das vor, was Russland als Nächstes in den Kämpfen an der Front tut", sagte Selenskyj. Die ukrainische Führung arbeite etwa ständig daran, um über genügend Kräfte und Mittel zu verfügen, um Drohnen herzustellen und zu liefern. "Egal, wie sich die Lage in der Welt verändert, egal, wie sich die Umstände ändern: Die ukrainischen Soldaten müssen alles bekommen, was sie für unsere erfolgreichen defensiven und aktiven Aktionen brauchen." Die Bereitstellung von Drohnen sei nicht nur eine taktische Frage, sondern eine strategische Priorität.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten die Produktion von Drohnen forciert. Mit diesen Drohnen haben die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Monaten verstärkt militärische und logistische Ziele auf russischem Staatsgebiet angegriffen, um die Versorgung der russischen Truppen an den Fronten in der Ukraine zu erschweren. Diese Kampfdrohnen haben jedoch nur geringe Sprengkraft, sind aber für Kiew aktuell die einzige Möglichkeit, Ziele innerhalb Russlands anzugreifen. Trotz wiederholter Bitten erlauben die Verbündeten Kiew bisher nicht, die von ihnen gelieferten weitreichenden Waffensysteme - Artillerieraketen und Marschflugkörper - für diese Angriffe zu verwenden.