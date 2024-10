Lage im Überblick Selenskyj würdigt Ruttes Besuch als richtungsweisend

"Was am Himmel des Nahen Ostens funktioniert und zur Verteidigung Israels beiträgt, kann auch am Himmel unseres Teils von Europa - der Ukraine - funktionieren und helfen, Leben zu retten", sagte Selenskyj. "Heute haben wir mit Mark Rutte unter anderem darüber gesprochen, und wir werden weiterhin alle unsere Partner davon überzeugen, was umgesetzt werden muss - was für einen wirksamen Schutz des Luftraums erforderlich ist."