Lage im Überblick: Ukraine-Gipfel in Odessa - schwere Kämpfe an der Front

Ukraine weiter unter Druck

Munition ist nicht das Einzige, woran es der Ukraine mangelt. Auch bei der Mobilisierung neuer Soldaten gibt es Probleme. Der große Nachbar Russland macht mit seinem Übergewicht an Menschen und Material weiter Druck an der Front. So gab es dem Generalstab in Kiew zufolge allein in den letzten 24 Stunden rund 200 Zusammenstöße.

Vor allem im Gebiet Donezk waren die russischen Truppen demnach sehr aktiv. Rund um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk habe es knapp 60 Vorstöße gegeben. Pokrowsk ist seit Monaten ein Schwerpunkt der russischen Angriffe. Auch im südlich von Pokrowsk gelegenen Raum Nowopawliwsk waren es laut dem abendlichen Lagebericht des Generalstabs gut 30 Attacken.

Der Beschuss des Hinterlands hält ebenso mit unverminderter Härte an. In der Nacht zum Donnerstag wurden erneut in mehreren ukrainischen Regionen Drohnenangriffe gemeldet.

Was ist am Donnerstag zu erwarten

Nach zwei Gefangenenaustauschen zu Beginn der Woche sollen beide Kriegsparteien auch am Donnerstag wieder Kriegsgefangene übergeben. Laut Angaben aus Moskau handelt es sich um Schwerverletzte.