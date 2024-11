Lage im Überblick Vertrauen zerbrochen: Netanjahu feuert Verteidigungsminister

Warum wurde Galant gerade jetzt gefeuert?

Mit der Entlassung des nicht nur in Washington geschätzten Verteidigungsministers ausgerechnet am Tag der US-Wahl wollte Netanjahu womöglich einer Retourkutsche aus dem Weißen Haus entgehen. Die amerikanische Regierung sei von dem Schritt völlig überrumpelt worden, schrieb der US-Bürochef der Zeitung "The Times of Israel", Jacob Magid, unter Berufung auf einen Vertrauten von US-Präsident Joe Biden auf der Plattform X. Experten zufolge dürfte Netanjahu auf einen Wahlsieg des Republikaners Donald Trump hoffen, der ihm in der Vergangenheit sehr wohlgesonnen war.

Wer folgt auf Galant als Verteidigungsminister?

Der bisherige israelische Außenminister Israel Katz rückt an die Spitze des Verteidigungsressorts. Er gilt als treuer Weggefährte Netanjahus, der sich Entscheidungen des Regierungschefs nicht widersetzen dürfte. Zuletzt fiel er immer wieder durch extrem konfrontative Posts in sozialen Medien auf. "Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Feinde zu besiegen und die Ziele des Krieges zu erreichen: die Rückkehr aller Entführten, die Zerstörung der Hamas in Gaza, die Niederlage der Hisbollah im Libanon, die Eindämmung der iranischen Aggression und die sichere Rückkehr der Bewohner des Nordens und Südens in ihre Häuser", schrieb Katz nach seiner Ernennung auf X.

Was bedeutet die Personalie für den Konflikt im Nahen Osten?

Mit der Entlassung seines meinungsstarken Verteidigungsministers hat sich Netanjahu seines größten Kritikers im Kabinett entledigt. Das könnte im Krieg gegen Hamas und Hisbollah zu einem noch aggressiveren Ansatz führen. Ohne den Pragmatiker Galant könnten die extrem rechten Kabinettsmitglieder zudem mehr Einfluss auf politische Entscheidungen bekommen.