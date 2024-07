Lage in der Formel 1: Bosse machen klar: Pérez steht bei Red Bull unter Druck

Silverstone - Sergio Pérez steht bei Red Bull unter besonderer Beobachtung. Der Formel-1-Vizeweltmeister aus Mexiko befindet sich seit einiger Zeit in einem Formtief, den Großen Preis von Großbritannien an diesem Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) muss Pérez von ganz hinten in Angriff nehmen.