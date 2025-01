Lagerhalle-Brand zerstört Hab und Gut: „Maroni-Mann“: Existenzgrundlage wird ein Opfer der Flammen

„Brauche das Geld“

Für Salvatore Pappalardo ist daher klar, dass es alleine aus finanziellen Gründen irgendwie weitergehen muss. „Ich brauche das Geld für den Lebensunterhalt.“ Versicherungen, Steuern und weitere laufende Kosten wurden zum Jahresanfang schon abgebucht, doch seit dem Brand am 29. Dezember fehlen die Einnahmen aus dem Maroni-Verkauf. Diese seien in den vergangenen Jahren schon rückläufig gewesen, in dieser Saison, die ab Ende September gestartet war und eigentlich durchweg bis März gehen würde, lief der Verkauf nur noch halb so gut. „In meinem Alter mache ich aber nichts Neues mehr.“

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Feuer zerstört Lagerhalle in Lörrach Der Brand einer Lagerhalle hat am frühen Sonntagmorgen in Lörrach zu einem Großeinsatz geführt.

Das ist aber zugleich mit einem Neuaufbau verbunden. In den vergangenen Tagen haben Freunde und Bekannte einige notwendige Utensilien gebracht. Salvatore Pappalardo nutzt zudem einen alten, früher einmal zum Stand umgebauten Anhänger, der nur durch eine geplante Fahrt zum Recyclinghof nicht in der Lagerhalle stand. Mit dem Provisorium will er schon am Dienstag wieder in der Lörracher Innenstadt zwischen Müller und Galeria stehen.

Einige der verkohlten Überreste Foto: zVg

So einiges erlebt

Dann soll es wie schon seit 34 Jahren von ihm geröstete Maroni geben. Die Ernte sei dieses Jahr auch besonders gut und damit schmackhaft. Gleichzeitig freut sich der 60-Jährige auf das Wiedersehen mit vielen Stammkunden, die einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. „Darunter sind auch schon frühere Kinder, die heute Kinder haben.“ Beim Gang zum Maroni-Standplatz wird der Bekanntheitsgrad schnell deutlich, da er immer wieder bekannte Kunden trifft.