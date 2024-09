Laguna in Weil am Rhein: Blick zurück auf eine turbulente Saison

Weniger zufrieden ist Matti, was das Verhalten einiger Badegäste betrifft. In seinen Augen haben manche unter ihnen eine zu hohe Erwartungshaltung. Sie beanspruchten den persönlichen Service an der Kasse oft über die Maßen, etwa um die verschiedenen Eintrittspreise im Einzelnen zu erfragen. Dadurch bildeten sich an Tagen mit hohem Besucheraufkommen lange Schlangen.

Am Eingang des Laguna bilden sich an heißen Tagen lange Schlangen, laut Geschäftsführung, weil die Badegäste sich erst ausführlich zu den Eintrittspreisen informieren lassen. Foto: Beatrice Ehrlich

Leider verfüge er nicht über zusätzliches Personal, um Abhilfe schaffen zu können, bedauert der Geschäftsführer. Er fordert aber auch die Badegäste zur Mitwirkung auf: Sie sollten sich vorher über die Preise informieren, etwa im Internet.