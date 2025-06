Lailehöhe: „Schnell über Windkraft entscheiden“

Und wie geht es für das Obere Wiesental weiter?

„Wir drei Bürgermeister müssen uns über das weitere Vorgehen so schnell wie möglich beraten“, sagt Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus seiner Sicht solle man zügig bis Juli beschließen, ob Todtnau Windkraft weiter forcieren möchte oder sich gegen Windräder auf der Lailehöhe entscheidet, sagt Fiedel. Auch gegenüber den Bürgern sei es fair, schnell zu entscheiden. Erst kürzlich fand eine nicht-öffentliche Klausurtagung der drei Gemeinderäte statt, parallel dazu eine Mahnwache der Interessengemeinschaft gegen Windkraft. Dabei wurde zum ersten Mal die neue Anhörung des Regionalplans vorgestellt. „Die Fronten verhärten sich immer mehr, wir müssen jetzt für Klarheit schaffen“, betont Fiedel. Auch im Todtnauer Gemeinderat gebe es Gegner und Befürworter. Er selbst würde auch dagegen stimmen. Denn: Er sei zwar nicht generell gegen Windkraft, sehe aber den geringen Abstand zur Wohnbebauung als kritisch an.

Anregungen, Hinweise oder Stellungnahmen zum zweiten Anhörungsentwurf können vom 27. Juni bis einschließlich 31. Juli per E-Mail an beteiligung@hochrhein-bodensee.de geschickt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Weitere Infos unter hochrhein-bodensee.de/regionalplanung

Der Gemeinderat Wieden berät in seiner Sitzung am Montag, 23. Juni, 19.30 Uhr, über das weitere Vorgehen in Sachen Windkraft, der Gemeinderat Utzenfeld am Donnerstag, 26. Juni, 19.30 Uhr. Der Gemeinderat Todtnau hält seine nächste Sitzung am Mittwoch, 25. Juni, ab: Es kann davon ausgegangen werden, dass Windkraft dann Thema sein wird.