Jerusalem - Archäologen haben bei Ausgrabungen in Jerusalem eine rund 1700 alte Öllampe gefunden. Das antike Fundstück aus Keramik sei verziert mit einem Menora-Leuchter und anderen jüdischen Symbolen, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit. Während des jüdischen Lichterfests Chanukka, das am Mittwochabend begonnen hat, solle die Lampe bei einer Ausstellung in Jerusalem gezeigt werden.