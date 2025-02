Landesbauerntag in Bad Bellingen: Landwirte wollen weniger Bürokratie und mehr Planungssicherheit

Er übte harsche Kritik an der derzeitigen Regierung. Landwirte müssten in Generationen denken, nicht in Legislaturperioden. Die Landwirtschaft sei ein Beispiel dafür, dass sich Politiker zu wenig mit aktuellen Problemen beschäftige. „Wir müssen überlebensfähig bleiben und natürliche Ressourcen für kommende Generationen erhalten“, fasste Bolkart zusammen.