Hoffmann kritisiert das Festhalten an Grenzkontrollen: „Es ist falsch, dass für eine Maßnahme so viel aufs Spiel gesetzt wird. Abgewiesene Menschen lösen sich nicht in Luft auf. Statt viel Geld für das ‚Symbol‘ Grenzkontrollen zu verheizen, sollten wir in die Kooperation mit unseren Nachbarn und in die Digitalisierung der europäischen Zusammenarbeit investieren.“