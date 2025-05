Landesregierung: Die Ära Weil endet: The normal one

So wie sich Trainer Jürgen Klopp einst diesen Titel gab, um sich von "the special one", José Mourinho, abzuheben, antwortet Weil auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben will: "Och, gerne als ziemlich normal. Ich habe mich nicht als etwas Besonderes gefühlt, sondern als ein Bürger mit einer besonderen Aufgabe." Schon 2022 sagte er der "Zeit", Klopps Selbstbezeichnung sei ihm "sehr sympathisch".

Zwölf Jahre hat sich Weil mit dieser Bodenständigkeit an der Spitze der Landesregierung gehalten – mal mit den Grünen, mal mit der CDU, doch immer als eine Art Gegenentwurf zum mitunter schrillen Markus Söder in Bayern.