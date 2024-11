Landgericht Waldshut-Tiengen: Ein Urteil – und Seitenhiebe auf Medien

Richter beklagt Skandalisierung

Trotzdem sei sie „aus heutiger Sicht“ ein Fehler gewesen, weil sie eine „mediale Steilvorlage“ lieferte, um die Verhandlung zu „skandalisieren“, das Gericht „zu delegitimieren“ und dessen Vorsitzenden „persönlich zu diffamieren“. Wie überhaupt die Stimmungslage rund um dieses Verfahren „sehr aufgeheizt“ sei. So hätten insbesondere eine Tageszeitung und ein Lokalradio mit Sitz in Freiburg jegliche journalistischen Grundsätze über Bord geworfen und den Eindruck erweckt, es gebe bei diesem Verfahren einen „schmutzigen Deal“ zu Gunsten des Täters und zu Ungunsten des Opfers.

In Wahrheit aber, so ein sichtlich angefasster Kammervorsitzender, beruhten das Urteil und die Strafzumessung einzig und allein auf den Ergebnissen der umfangreichen Beweisaufnahme. Die Verständigung sei erst erfolgt, nachdem der Angeklagte selbst in einem ergänzenden Geständnis nicht mehr auf Notwehr plädierte und auch Enthemmung wegen Alkoholgenuss ausschloss. Da er damit auf diese „strafmildernden Umstände“ verzichtete, habe man viele Zeugen nicht mehr vernehmen müssen und somit das Verfahren abkürzen können, so Hauser. „So sind nun einmal die Regeln der Strafprozessordnung“, so lautete sein Seitenhieb in Richtung bestimmter Medien.

Für Mord habe das Gericht keine stichhaltigen Belege gefunden. Zwar sei der Angeklagte ein „Sprücheklopfer“ , der „geschmacklose Späßchen“ mache und auf seinem Handy auch Chats mit „rassistischen Inhalten“ gehabt habe.