Landjugend Egringen: Eine starke Gemeinschaft

Fest verankert in der Egringer Dorfgemeinschaft und im lebendigen Vereinsleben, strahlt die Landjugend längst über die Ortsgrenzen hinaus. Das lässt sich nicht nur daran ablesen, dass die Mitglieder des Vereins auch aus umliegenden Ortschaften kommen, sondern auch am stets starken Besuch aus der gesamten Region bei ihren Veranstaltungen. Ihr Jubiläum feiert die Landjugend, getragen von rund 50 aktiven Mitgliedern im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren, am Wochenende mit einem Beachvolleyballturnier und mit viel Musik auf dem Sportplatz.