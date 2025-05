Landkreis Esslingen Zwei Schwerverletzte - Rasche Entwarnung nach Autounfall

Details zur Identität der Opfer und des Autofahrers waren zunächst keine bekannt. Die Einsatzkräfte vor Ort müssten erst einmal ermitteln, hieß es.

Notzingen liegt im Südosten von Stuttgart im Landkreis Esslingen. In der Gemeinde lebten Stand März 2023 rund 3.630 Menschen.

Erinnerungen an Unfall in Stuttgart werden wach

Erst Anfang Mai hatte ein Vorfall in der Region bundesweit für Aufsehen gesorgt, als ebenfalls ein Auto in eine Menschengruppe fuhr: An einer Ampel an einer Stadtbahn-Haltestelle in der Stuttgarter Innenstadt wurden eine Frau getötet und sieben weitere Menschen verletzt, darunter auch Kinder.