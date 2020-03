Landkreis Lörrach Coronavirus: Veranstaltungen über 200 Personen sollen abgesagt werden

Landratsamt empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen

Heute Abend erreichte uns eine Mitteilung des Landratsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus. Darin heißt es wörtlich: „Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Infektionen in Baden-Württemberg allgemein empfiehlt der Fachbereich Gesundheit vorsorglich, vorerst keine Großveranstaltungen mit mehr als 200 Personen durchzuführen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko besser zu schützen. Umgesetzt werden diese Maßnahmen von den Ortspolizeibehörden der Gemeinden.“

Ausbildungsmesse "CULT" bereits abgesagt

Davon betroffen ist bereits die für dieses Wochenende geplante Ausbildungsmesse CULT: Sie wurde heute am späten Mittag abgesagt. "Aufgrund des ersten Corona-Virus Falles im Landkreis Lörrach haben wir leider gerade von der Stadt Lörrach die Anordnung erhalten, dass die Job- und Bildungsmesse CULT 2020 nicht durchgeführt werden darf", teilt die Messeleitung am Mittwochnachmittag den Ausstellern per E-Mail mit. "Wir sind fix und fertig im doppelten Sinn: Die Messehalle ist komplett aufgebaut und wartet auf die Aussteller. Wir sind emotional fix und fertig – ein Jahr Arbeit geht gerade den Bach runter. Leider konnten wir zu keinem früheren Zeitpunkt informieren, da die Information vor genau fünf Minuten bei uns angekommen ist", schreibt Martina Hug in der Mitteilung.

Wie die Abwicklung und Aufteilung der Kosten erfolgen wird, ist noch unklar. In ihrer Stellungnahme schreibt Martina Hug: „Wir müssen nun zunächst uns mal wieder sammeln und werden uns in den nächsten Tagen und Wochen bezüglich der konkreten Vorgehensweise melden. Sie können sich sicher sein, dass wir versuchen, für alle Beteiligten gute Lösungen zu finden“, lässt sie ihre Aussteller wissen.

Absage der Regio-Messe höchst wahrscheinlich

Nach der definitiven Absage der Bildungsmesse CULT wird auch die Durchführung der Regio-Messe vom 14. bis 22. März wohl ebenfalls behördlich untersagt, zumal das Landratsamt in seiner Mitteilung die Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen empfiehlt. Zur Regio-Messe werden an den neun Messetagen rund 60 000 Besucher erwartet.

Die Leitung der Regio-Messe konnte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung jedoch weder die Absage noch die Durchführung bestätigen, kündigte allerdings kurzfristig eine Stellungnahme an.

Regio-Geschäftsführerin Natalia Golovina hatte in einem Interview vor wenigen Tagen bereits gesagt: „Die Absage der Regio-Messe wäre nicht auszudenken.“ Mit anderen Worten: Die höchst wahrscheinliche Absage wird die Messe Lörrach GmbH wirtschaftlich empfindlich treffen.

Hoffen können betroffene Firmen nur auf staatliche Hilfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich bereits am Wochenende offen für ein Konjunkturprogramm wegen des Coronavirus gezeigt. Konkrete Beschlüsse gibt es allerdings noch nicht.

Empfehlung für Pflegeheime

Derweil bereitet das Landratsamt derzeit Empfehlungen für die Träger von Pflegeheimen vor, erklärt die Behörde weiter. Dabei werde es zunächst vor allem darum gehen, den Besucherstrom in den Pflegeheimen einzuschränken, da alte und pflegebedürftige Menschen als besonders gefährdet gelten. „Wir möchten hier frühzeitig empfehlen, strenge Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Ansteckungsgefahr gerade für stark gefährdeten Personen zu minimieren. Hierbei handelt es sich um eine Handlungsempfehlung an die Pflegeheime“, so Dr. von der Hardt weiter.

Desweiteren suchen Landratsamt und Kreiskliniken nach Möglichkeiten, die niedergelassenen Ärzte zu unterstützen. Daher stehen sei man auch bereits vor Bekanntwerden des Corona-Falls im Landkreis gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Kontakt gestanden, wie eine Unterstützung für die Hausärzte aussehen könnte, beispielsweise durch eine zentrale Abstrichstelle. "Hier sind die beteiligten Akteure weiter in der Abstimmung", schreibt das Landratsamt.

"Versuchen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen"

„Bereits seit einiger Zeit haben wir eine dezernatsübergreifende Steuerungsgruppe, die sich regelmäßig mit den Kliniken trifft. Wir arbeiten in dieser Situation alle eng zusammen. Es wird weitere Fälle geben. Das ist aber kein Grund für Panikmache, sondern wir werden weiterhin mit Besonnenheit und in enger Abstimmung mit allen Akteuren versuchen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen“, so Landrätin Marion Dammann.

Blick in die Nachbarschaft

Aus Basel wurden zuletzt keine neue Infektion gemeldet.

Im Kanton Aargau gibt es sieben bestätigte Infektionen Die Krankheit verlaufe laut Presseagentur sda bei allen Infizierten gut. Nach wie vor befinden sich 150 Personen in Quarantäne. Die Krankheit bei den ersten im Kanton Aargau registrierten Fällen sei bereits am Abklingen. Eine der sieben im Kanton Aargau am Coronavirus erkrankten Personen befindet sich zu Hause in der Isolation. Diese dauert laut den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit zehn Tage.

In Saint-Louis - direkt an der Grenze zu Basel und Weil also - wurde heute eine Schule geschlossen, nachdem bei Kindern dort Infektionen nachgewiesen worden waren. Das berichtet die Basler Zeitung.