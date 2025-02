Das neue Trauercafé der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben und sich in einem geschützten Raum austauschen möchten, hat im Januar mit über 30 Besuchern eine gewaltige Resonanz gefunden. Es soll künftig an jedem letzten Freitag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr angeboten werden. Das zweite Trauercafé wird am Freitag, den 28. Februar im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße 3 in Weil am Rhein stattfinden. Hier kann man sich mit anderen Trauernden aus dem Landkreis treffen, seine Gefühle teilen und Trost finden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Organisiert wird das Trauercafé von der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck in Zusammenarbeit mit dem Quartierstreff, August-Bauer-Str. 3. Weitere Informationen unter den Telefonnummern 07621/579 10 42 (AHG) und 0176/5426 50 65 (Irène Passlick).