Landkreis Lörrach Welche Regeln gelten für den Grenzübertritt?

Weiterhin nach Deutschland einreisen dürfen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit deutschen Aufenthaltstitel, Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Berufspendler (Nachweise müssen mitgeführt werden, s.u.) und Personen, die "triftige Gründe" für die Einreise haben.

"Triftigen Reisegründe": Enge Auslegung

Der Begriff der "triftigen Reisegründe" bei der Ein- und Ausreise nach Deutschland ist demzufolge eng auszulegen. Was triftige Gründe sind, werde im Einzelfall entschieden, so die Bundespolizei auf ihrer Homepage. Als Beispiel führt die Behörde einen "in Deutschland lebenden Ehepartner" an oder den "dringend erforderlichen Arztbesuche". Dazu jedoch wiederum zählt ausdrücklich nicht der verschiebbare Arztbesuch.

Um den triftigen Grund zu belegen, sollten die Menschen möglichst Nachweise mit sich führen.

Pendlerbescheinigung und Grenzgängerausweis für Berufspendler

Berufspendler müssen einen Nachweis mitführen, aus dem sich die Notwendigkeit des Grenzübertritts ergibt. Für Berufspendler aus Frankreich und der Schweiz gibt es mittlerweile eine "Pendlerbescheinigung". Der Arbeitgeber muss das Formular handschriftlich ausfüllen. Ein Scan des Personalausweises oder ein Lichtbild des Arbeitnehmers ist in das vorgesehene Feld gut sichtbar einzufügen. Der Pendler wiederum muss den ausgefüllten Berechtigungsschein beim Grenzübertritt gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe des Fahrzeugs legen.

Mit dieser Regelung hat das Regierungspräsidium das Verfahren mittlerweile vereinfacht. Anders als bisher ist eine Bestätigung durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde nicht mehr erforderlich.

Von Schweizer Seite gelten ähnliche Regelungen

Nachdem Deutschland seine Grenzen bereits am Montag um 8 Uhr weitgehend geschlossen hatte, verfuhr die Schweiz um Mitternacht des selben Tages mit all ihren Grenzen analog - und verfährt nun in Sachen Grenzübertritt nach ähnlichen Regeln wie Deutschland: "Die Einreise aus den Nachbarländern ist nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, erlaubt", erklärt die Eidgenössische Zollverwaltung auf ihrer Homepage. Auch Personen "in einer Situation absoluter Notwendigkeit" dürfen einreisen.

Als Nachweis für Pendler aus Deutschland dient der Grenzgängerausweis.

Bundespolizei verweist auf Homepage

Für Antworten auf häufig gestellten Fragen verweist die Bundespolizei auf ihre Homepage. Hier kann auch die Pendlerbescheinigug heruntergeladen werden.