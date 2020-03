Landkreis Lörrach Zwei weitere COVID19-Fälle im Landkreis

In beiden neuen Fällen handelt es sich um Pendler, die in Basel arbeiten, und seit dem 6. März Symptome zeigen. Beide Fälle stehen jedoch nicht in Verbindung.

Für die erste Person wurden innerhalb des Landkreises erste Kontaktpersonen kontaktiert, die sich bereits zur Beobachtung in häuslicher Quarantäne befinden. Das Gesundheitsamt ist dabei, weitere mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Darüber hinaus gibt es Kontaktpersonen in der Schweiz und in Nachbarlandkreisen. Die dort zuständigen Behörden sind informiert.