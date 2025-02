Landrätin Marion Damman in Steinen: Verkehrssituation in Steinen der Kreis-Chefin vor Augen geführt

Hier steht ein Radweg von Schlächtenhaus an den bereits bestehenden Radweg, der von Weitenau kommt, auf der Wunschliste der Gemeinde. Er soll bis nach Steinen weitergeführt werden und dort mit einer verkehrsberuhigenden Insel am Ortseingang enden. Der Landkreis hatte seinerzeit den Radweg von Weitenau in Richtung Steinen angelegt. Ein Rad- und Fußweg in dieser einfachen Ausführung würde der Gemeinde für die Strecke Schlächtenhaus – Steinen völlig ausreichen, heißt es im Pressebericht weiter. Dieser liege jedoch genau wie der Lückenschluss des Radweges von Weitenau nach Steinen in der Baulast und damit Zuständigkeit des Landes.

Im Westen von Steinen soll der bestehende Radweg südlich der Bahntrasse asphaltiert werden, um ihn als Radwegverbindung in Richtung Zentralklinikum ganzjährig attraktiv zu gestalten. Auch die aktuelle Situation auf der Wiesenbrücke widerspricht den Vorstellungen in Steinen von einem attraktiven Radwegkonzept. „Zu oft entstehen auf dem engen Abschnitt gefährliche Begegnungen zwischen Auto und Radverkehr“, heißt es weiter. Zahlreiche Schüler und Pendler nutzen die Brücke, um von Höllstein oder Hüsingen entweder die Schule oder den Bahnhof zu erreichen. Die von der Gemeinde Steinen gewünschte Temporeduzierung auf 30 km/h und eine neue Beschilderung – Überholverbot für Radfahrer – auf diesem kurzen Brückenabschnitt konnten im Rahmen des Straßenverkehrsrechtes nicht umgesetzt werden.

Bahnhof Steinen künftig noch mehr Drehscheibe

Schon heute nutzen hunderte Schüler und Pendler täglich die S-Bahn-Anschlüsse oder die Busverbindungen von und nach Steinen. Zu Stoßzeiten kommt es mehrmals täglich zu Rückstaus sowohl in der Eisenbahnstraße als auch in der Bahnhofstraße. Mit der Eröffnung des Zentralklinikums wird dem viel frequentierten Abschnitt in Steinen noch mehr Bedeutung zukommen, wissen die Verantwortlichen. Ein direkter S-Bahn-Anschluss an das Zentralklinikum wird erst Mitte der 2030er Jahre realisiert werden. Steinen wird damit über viele Jahre, neben Brombach, ein Umsteigepunkt zum Zentralklinikum werden, heißt es in der Mitteilung weiter.