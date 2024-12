Landskrona: Mädchen wegen Mordes an 14-Jähriger in Schweden angeklagt

Die Gerichtsverhandlung soll demnach am Donnerstag vor dem Amtsgericht von Lund beginnen. "Ich meine, dass beide Mädchen gleichermaßen sowohl an der Planung als auch an der Ausführung des Verbrechens beteiligt gewesen sind", erklärte die zuständige Staatsanwältin Pernilla Nilsson. Die beiden hätten die Tat gemeinsam und im Einvernehmen verübt.

Die 14-Jährige war im Juli in einem abgeschiedenen Industriegebiet im südschwedischen Landskrona getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde sie in dem Glauben in die Kleinstadt gelockt, dass sie zu einer Feier eingeladen worden sei.