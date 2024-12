Landtagsplenum: Saar-Landtag wird Teil der Frankophonie

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Saarland bis 1956 von einem französischen Hochkommissar verwaltet und trat erst zum 1. Januar 1957 der Bundesrepublik Deutschland bei.

Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD) verwies darauf, dass die erste saarländische Verfassung von 1947 sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfasst worden sei. "Heute liegt es an uns, diese frankophone Tradition fortzuschreiben."

Die 1967 gegründete Parlamentarische Versammlung der Frankophonie (APF) hat 95 Mitglieder, deren Gemeinsamkeit in der Wertschätzung der französischen Sprache besteht. Die Versammlung soll ein Forum sein, in dem Vorschläge und Informationen über alle gemeinsam interessierenden Fragen debattiert werden können.