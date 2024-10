Landtagswahl: AfD darf Abschiebe-Lied nicht mehr spielen

Um künftige Vertragsstrafen zu vermeiden, "sind wir verpflichtet, es zu unterlassen, den Text des streitgegenständlichen "Abschiebeliedes"", Teile oder Abwandlungen mit der Komposition "Das geht ab" zu verbinden, zu vervielfältigen, öffentlich wiederzugeben, öffentlich aufzuführen oder mit Filmwerken zu verbinden, teilte Springer in dem Schreiben vom Montag mit.

Junge AfD-Anhänger singen Abschiebe-Lied

Mehrere junge AfD-Anhänger hatten am Abend der Landtagswahl am 22. September auf der Wahlparty der AfD in Potsdam ein Lied zum Thema Abschiebungen angestimmt.