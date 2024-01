Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen ist Sozialministerin Petra Köpping. Auf einer Landeswahlkonferenz in Frankenberg stimmten am Samstag 96 Prozent der Delegierten sie. In ihrer Rede hatte Köpping den Zusammenhalt der Menschen in Sachsen in den Vordergrund gestellt. Auch wenn die Stimmung derzeit schlecht sei, "liegt es an uns, den Menschen Zuversicht zu geben. Denn die Lage ist besser als ihr Ruf." Die SPD stehe für eine Politik, die nicht meckere.